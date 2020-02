Confira sete regras básicas para usar o e-mail da empresa sem cometer gafes

Usar o e-mail da empresa de forma errada por de te colocar em uma enrrascada

Usar o e-mail da empresa para assuntos pessoais como marcar encontros com os colegas, flertar, fazer comentários sobre acontecimentos pode influenciar negativamente sua vida profissional. Segundo a consultora de recursos humanos, Sandra Guedes, da Crossing BPI, as empresas podem monitorar os e-mails corporativos dos seus funcionários e fiscalizar o conteúdo das mensagens enviadas. Para evitar ser prejudicada neste tipo de “pente-fino” confira as sete dicas abaixo para um correio eletrônico elegante.

1– Deixe a brincadeira para depois. Usar um emoticon, pode até tornar a sua mensagem mais amigável. Mas os colegas de trabalho podem achar o uso de símbolos uma postura pouco adulta.

2- Seja formal até com os chegados. Seu e-mail poderá ser lido por outros funcionários.

3- Atenção com a língua “a maneira como você se comunica diz quem você é”, afirma a consultora de RH Leyla Nascimento. Capriche no português! O e-mail não é MSN, nem Facebook; então, nada de abreviações.

4- Apresente-se antes de tudo. Se você não conhece o destinatário pessoalmente, inicie a mensagemfalando quem você é e onde trabalha. Nunca use tratamento informal com colegas, clientes ou colaboradores.

5– Nunca grite e evite destaques! Na linguagem virtual, escrever com letras maiúsculas significa que você está gritando. Use palavras em negrito ou sublinhadas só se quiser chamar atenção para partes do texto.

6- Quebre a corrente sem culpa. Ninguém merece receber correntes no expediente. Só repasse uma mensagem se ela for relevante para seu trabalho. Se tiver de enviar algo motivacional, faça isso pelo e-mail pessoal.

7- Só copie para quem interessa. Erro comum é mandar o e-mail para muita gente da empresa e a mensagem ir parar na caixa postal de quem não devia. Confira se, de fato, as pessoas relacionadas têm a ver com o assunto.