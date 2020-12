Camila Coutinho divide suas inspirações pessoais e profissionais

Ao chegar à recepção de um prédio comercial e se apresentar como Camila Coutinho, do site Garotas Estúpidas, a influenciadora ouviu: “Ah, da marca de xampu”. Foi assim que ela ficou sabendo do tal produto, que nada tinha a ver com ela; a linha pertencia a outra pessoa.

Depois de conversar com os advogados, entendeu que aquilo não cruzara seu dia por acaso. Nascia o mais recente projeto da pernambucana, a GE Beauty, marca dedicada a produtos capilares – pelo menos por enquanto.

A vontade de diversificar os negócios, entretanto, era anterior à confusão. “Sou da primeira geração dos blogs, há mais de uma década. Não gosto de fazer a mesma coisa por muito tempo. Começo a ficar inquieta, e é quando vem a intuição. Penso: ‘O que posso fazer de diferente?’ ”, conta.

Com investimento próprio, ferramenta para, neste primeiro momento, ter total independência ao empreender, lançou o rótulo depois de dois anos de pesquisa. Ela credita o poder de reinvenção e a sabedoria de sacar a hora de virar o leme do barco à sensibilidade e ao exercício de manter as antenas ligadas.

“Eu sou curiosa, faço muitas perguntas. Um dia desses, troquei ideia com um rapaz do universo dos games. É preciso ter a humildade de assumir que você nunca sabe tudo. Também sou aberta às mudanças. O mundo de hoje é rápido e cobra elasticidade, tanto nos negócios como na vida”, argumenta. A seguir, ela compartilha o que compõe seu universo de referências para se manter produtiva e, sobretudo, criativa. Inspiração pura.

Hora de desligar

“Para mim, relaxamento tem a ver com desconexão. A minha relação com o celular é profissional. Então, no restante do tempo, fico longe dele. Os exercícios também são fundamentais para meu bem-estar físico e mental. Brinco que malhar vira dinheiro porque trabalho melhor sob efeito da endorfina. O banho noturno também é sagrado. Acendo uma vela – gosto da marca @haji.essentials (2) –, coloco minha playlist ‘Francesinha’ no Spotify e entro no chuveiro com Carla Bruni bombando.”

Paz do lar

“Melhorei minha relação com a casa durante a quarentena. Acho prazeroso fazer uma pausa para preparar a comida, testar receitas que vi no Instagram. Como me mudei recentemente, ainda não consumi muita coisa relacionada a decoração, mas será o próximo passo. Gosto de peças do Brennand e do que tenho visto na @studioorth (1 e 3)”

Marca de roupa

“Uma das peças do meu guarda-roupa que mais uso é a jaqueta de couro preta vintage, daquele modelo mais tradicional, motociclista. Também estou curtindo a combinação de lingerie com calça de alfaiataria e jeans baggy. Pensando em marcas, tenho acompanhado as propostas da brasileira Another Place (1) e da australiana Dion Lee.”

Leitura essencial

“Indico para quem está numa fase nebulosa da carreira acompanhar Brené Brown (2). Ela é pesquisadora e tem uma linguagem muito legal. Gosto do que ela fala sobre a importância de ser verdadeiro. Assumir quem somos é uma ferramenta poderosa para nos blindarmos das críticas. Também acho interessante o título Essencialismo (Sextante), de Greg McKeown (3), sobre editar o que queremos e o que vale a pena fazer na vida.”

Viagem ideal

“A China é, basicamente, uma bola de cristal. Estive no país em novembro de 2019 (1). As tendências que despontam lá logo bombam aqui. O país está muito à frente em termos de tecnologia de compra, por exemplo. Pra já, eu falaria nos shopping streamings, que são lives de vendas nas redes sociais, e nas experiências phygital, que mesclam presencial e online. Também indico o livro O Poder da China, de Ricardo Geromel (Editora Gente).”

Beleza diária

“Uso os produtos da GE Beauty (2) – xampu, máscara condicionadora, leave-in e boosters – desde o período de testes. Fiquei viciada também na francesinha nude com vermelho, que viralizou na minha comunidade do Instagram (3). Vale qualquer marca de esmalte para chegar a esse efeito. No meu box, tenho espumas de banho da Nivea, uma escova sônica Foreo e um esfoliante da marca californiana Ouai.”