Alerta tendência: ‘messy bob’ é o queridinho da vez

O inverno marcou a chegada de mais um novo corte de cabelo, o messy bob. Ele é prático, versátil e fácil de cuidar, criando uma aparência de que a mulher sempre está com os fios arrumados, mas de forma mais irregular e despretensiosa.

O estilo possui várias formas de ser utilizado. Para quem gosta de uma versão mais curta, ele pode ser feito na altura do queixo. Já para os fãs da versão mais comprida, o ideal é fazer acima dos ombros.

A hairstylist Daniela Albuquerque, do Jacques Janine Fashion Mall, explica que a aposta é um bob com base assimétrica e com a parte da frente mais longa. “O estilo bagunçado pode ser alcançado com a ajuda do babyliss e de uma mousse modeladora, para dar textura”, ensina Daniela.

Para o hairstylist Rudi Werner, do Werner Coiffeur, “o bob é um corte clássico e super feminino”. Para ele, o estilo fica ainda mais ousado com a textura messy.

Rudi ainda explica que é indicado usar o estilo sem muitas camadas e mais reto, para ter bastante volume da raiz às pontas. Além disso, outra dica para aderir ao corte é secar o cabelo com secador e amassar os fios com uma mousse modeladora, de baixo para cima.

Confira alguns exemplos do messy bob:

