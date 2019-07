Desafio da leitora: Rodrigo Cintra transformou o visual de Claudia

Depois de um divórcio conturbado, a supervisora administrativa Claudia Kitagawa, 46 anos, desejava fazer uma revolução pessoal. Começou mudando o visual, que era o mesmo havia anos, e inaugurou a boa fase com uma guinada radical.

Veja como ficaram as mudanças no cabelo, look e maquiagem de Claudia:

O antes de Claudia

Cabelo

A maioria das mulheres busca uma combinação delicada entre o moderno e o prático quando o assunto é cabelo. Claudia não foi exceção. Pediu algo que se encaixasse no dia corrido mas a deixasse confiante. O cabeleireiro Rodrigo Cintra, de São Paulo, sugeriu um corte com franja alongada, que é sofisticado, atual e fácil de arrumar em casa. Completou o look com mechas acobreadas. O tom está em alta e não demanda muitos retoques. “Nuances avermelhadas combinam com fios castanhos”, indica.

As pontas desconectadas, levemente mais compridas nas laterais, criam uma moldura para o rosto e ainda mantêm o ar moderno dos cortes curtinhos

Maquiagem

O maquiador Adriano Oliveira, de São Paulo, também seguiu o pedido por algo fácil de reproduzir em meio à rotina atribulada. “Escolhi um make que realçasse os traços dela”, explicou. Nos olhos, aplicou com um pincel macio um pó bronzeador para marcar o côncavo. Em vez de lápis, passou o mesmo produto rente aos cílios inferiores. Uma camada de sombra cintilante na pálpebra iluminou o olhar. Finalizou com cílios postiços (opcional no dia a dia) e várias camadas de máscara preta. As sobrancelhas foram preenchidas com lápis marrom e esfumadas com a ponta do dedos. O batom nude puxando para o tom caramelo, cor bastante invernal, é discreto e elegante.

1- Pó bronzeador, M.A.C, R$ 159*

2- Batom mate, Mary Kay, R$ 49,90*

*Preços consultados em junho/2019. Sujeitos à alteração.

Veja como ficou o resultado

