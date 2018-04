Tiaras, presilhas e até piranhas estão de volta

Você já deve ter reparado, mas vale lembrar: os acessórios que foram febre nos anos 1990 estão com tudo de novo! Tiaras, presilhas e, acredite, até a boa e velha piranha foram relançados como tendência nas passarelas dos mais renomados estilistas da New York Fashion Week. Abaixo, listamos algumas das apostas que certamente você usou e, agora, tem motivos de sobra para desengavetar.

Confira os 4 acessórios que estão bombando:

Tiara de dentinhos

Ainda que todos os modelos de tiara estejam em alta, essa em específico ganhou os olhares. Puxando bem os fios desde a raiz, a tiara de plástico dentada foi escolhida para arrematar coques e penteados messy e foi dar um ar cool às peças de alfaiataria e tricô de Prabal Gurung.

Piranha

E se dissermos que as piranhas são consideradas um acessório fashionista? Pois é! O desfile de Alexander Wang trouxe esse tipo de prendedor como o protagonista da beleza, assinada pelo top cabeleireiro Guido Palau. Não bastasse o toque vintage do acessório, ele ainda veio combinado a outro clássico no mundo dos penteados: o bom e velho coque-banana.

Presilhas com pedrarias

Prepare-se para vestir joias e bijuterias na cabeça. Prendedores com pedrarias estão entre as apostas do momento para dar um up nos visuais mais básicos. Foi o caso do desfile de Zadig et Voltaire, que trouxe, entre outras produções, modelos usando os fios soltos e divididos ao meio, com as mechas presas com fivelas requintadas.

Faixas grossas

Sim, até elas! As faixas da vez, desfiladas na apresentação da marca Tom Ford, foram feitas em couro ou luréx, transportando o visual para um estilo rocker. Mas se o acessório foi transportado de décadas passadas, a produção não tem nada de datada – uma pele estrategicamente iluminada e fios propositalmente bagunçados garantem a modernidade.

