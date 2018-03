Quem nunca quis diversificar o visual decidiu apostar em cabelos ondulados perfeitos? O tradicional babyliss é o queridinho de muitas para conseguir alcançar estes cachos de dar inveja.

Contudo, nem todo mundo possui o aparelho em casa. Além disso, seu uso recorrente pode deixar os fios fracos e ressecados. Para não ter que abdicar do estilo “cabelo volumoso” por esses motivos, selecionamos tutoriais no Youtube que ensinam a cachear seus cabelos com outros recursos.

Leia também: Cabelo oleoso depois de lavar. O que pode ser?

Com meia calça

O primeiro passo é amarrar a peça ao redor da cabeça e dar um nó. Mecha por mecha, você irá torcer os fios e passar por baixo da meia calça. O método funciona com cabelos molhados ou secos.

Faça isso ao redor de toda circunferência da cabeça! A dica é fazer antes de dormir para acordar no dia seguinte com um penteado perfeito.

Veja como a blogueira Niina Secrets faz:

Com elástico

Divida o seu cabelo em cinco partes e, em cada uma delas, enrole as mechas para fazer cinco coques com ajuda dos elásticos para prender.

Cuidado para não enrolar os cabelos muito forte e se machucar. Pronto! Agora é só dormir assim para, no dia seguinte, desfazer os coques e ter mechas onduladas perfeitas.

Confira o tutorial da youtuber de beleza Thalita Ferraz:

Com papel alumínio

Com os cabelos secos, enrole mecha por mecha e cubra cada uma com papel alumínio. Com uma chapinha, pressione cada embrulho de alumínio com a mecha enrolada e deixe esquentar por 4 segundos.

Depois de ter passado a chapinha por todas as mechas, espere os fios esfriarem e tire o papel. Para finalizar, passe um spray fixador líquido para fazer com que os cachos duram por mais tempo.

Tome cuidado para não queimar os ombros com o papel aquecido! Para se proteger, cubra-se com uma tolha.

Observe os passos de Juliana Goes, no seu tutorial do Youtube:

Trance os cabelos

Penteie o seu cabelo e divida ele no meio. Faça duas tranças no cabelo, uma de cada lado, e enrole-as em dois coques. Para esta técnica funcionar, os cabelos tem que estar úmidos!

Durma com este penteado e, no dia seguinte, desfaça os coques e com um óleo de hidratação passe os seus dedos através dos cachos para tornar o ondulado mais natural.

Siga a técnica da Renata Meins no seu canal do Youtube:

Com lápis

Pegue uma pequena mecha de cabelo e enrole-a no lápis. Em seguida, pressione o fio com a chapinha por até 7 segundos. Quanto mais tempo você esquentar a mecha, mais enrolada ela vai ficar.

Esta técnica deve ser feito no cabelo seco e promove um resultado de cachos bem finos.

Olha só como a blogueira Taciele Alcolea faz: