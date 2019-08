3 dicas essenciais para usar spray de fixação em cabelos cacheados

Se você tem cabelos cacheados, provavelmente passou grande parte da vida ouvindo que certos produtos ou hábitos eram completamente proibidos para esse tipo de fio. Entre eles, escovar o cabelo seco, prender os fios quando ainda estão úmidos e usar spray fixador.

Até hoje, acreditava-se que o spray de cabelo deixava os cachos duros e pesados, mas as novas fórmulas no mercado prometem acabar com esse mito. Em entrevista para a Elle americana, Justine Marjan, a hairstylist de Kim Kardashian e Ashley Graham, confirmou que o produto pode e deve ser usado pelas cacheadas.

“Na verdade, o spray é ótimo para os cachos. Só é necessário saber como usar e como escolher o certo para seu tipo de cabelo. Ele pode ajudar a melhorar o frizz, preservar o volume e até mesmo prevenir que o cabelo fique muito rebelde quando chove”, explicou Justine.

Confira três dicas que vão te ajudar a finalmente aderir ao spray fixador na sua rotina de cuidados:

1. Fuja dos sprays que têm ÁGUA como primeiro ingrediente

“A primeira coisa a se fazer quando quiser comprar um spray fixador é checar os ingredientes”, afirma Justine. Caso o primeiro da lista seja água, ele não foi feito para cabelos enrolados. O produto vai deixar os fios pegajosos e pesados.

Se for usado em excesso, o spray à base d’água pode até quebrar os fios, especialmente quando utilizado como finalização de um penteado. Por isso, tome muito cuidado.

2- Use o produto no cabelo úmido

Além da maneira mais comum de usar, depois de estilizar o cabelo para deixar tudo no lugar, experimente usar o spray com o cabelo ainda úmido. Aplique o produto no cabelo depois de lavá-lo e antes de começar a finalização como de costume.

Ele vai prevenir o frizz e, desta forma, também vai ajudar na fixação dos cachos, mas sem deixar aquele aspecto duro. O spray também pode ser um aliado para redefinir os cachos depois de dormir, por exemplo.

3- Invista na hidratação

Os fios cacheados e ondulados já costumam ser mais secos, por isso, escolha sprays que não têm o jato ou a fórmula muito seca. Essas informações podem ser encontradas muito facilmente na embalagem dos produtos.

Invista nos que possuem ativos hidratantes, como óleo de coco ou babosa.

Para evitar o aspecto molhado que os produtos mais hidratantes podem dar, aplique o spray com pelo menos 30 centímetros de distância dos fios e sempre mude a direção do jato.

Depois de usar o produto, também é importante investir em uma máscara hidratante para evitar que o cabelo resseque e quebre.

