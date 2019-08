Alerta tendência: a maquiagem “glossy” vai te deixar iluminada

O matte já teve o seu momento no mundo da maquiagem. Agora é a vez do efeito “glossy”, mais nova tendência no mundo da beleza que já conquistou várias famosas.

O estilo consiste em deixar a pele com um efeito mais molhadinho, parecendo um vidro. O melhor de tudo é que ele é muito versátil: pode ser aplicado em todo o rosto ou apenas em algumas áreas específicas para destacar a região.

Quer saber como fazer o efeito “glossy” em casa? Confira as dicas:

Rosto iluminado

Passou o tempo em que ter um rosto com toque aveludado era sucesso. Agora a tendência é ter uma pele “molhadinha” e, com a variedade de produtos disponíveis no mercado, fica até mais fácil. Tudo o que você precisa fazer é escolher uma base líquida que tenha o efeito “glow“. É ele quem vai garantir a iluminação facial.

Tenha em casa

1. Shiseido Synchro Skin Glow Luminizing FPS20 Fluid 4, Beleza na Web, R$ 278,90*

2. Base líquida transformadora anti-idade renew FPS 15 30 ml, Avon, R$ 59,99*

3. Base sheer glow foundation, Sephora, R$ 257*

4. Base líquida collection glow perfection foundation, Sephora, R$ 119*

5. Face Glossy Brilho Facial 8g, The Beauty Box, R$ 17,90* (este produto é o curinga para a maquiagem “glossy”, já que pode ser usado em qualquer parte do rosto)

Bochechas brilhantes

O blush é um item essencial em qualquer maquiagem. Agora em versões líquidas ou em bastão, o produto garante aquele aspecto mais coradinho e deixa a região com um brilho incrível.

Tenha em casa

1. Blush Minimalist Whippedpowder 02 Chiyoko 5g, The Beauty Box, R$ 185*

2. Blush Benetint Benefit, Sephora, R$ 169*

3. Blush líquido nars, Sephora, R$ 186*

4. Blush cremoso mark. be blushed stick 8g, Avon, R$ 27,99*

5. Blush líquido Urban Decay Game of Thrones tint, Sephora, R$ 199*

Boca cremosa

O gloss voltou com tudo e é um produto perfeito para trazer o efeito “glossy” aos lábios. Além de hidratar a região, eles deixam a boca com um aspecto de vidro.

Tenha em casa

1. Intense Gloss Labial Efeito Holográfico 5,6ml, o Boticário, R$ 27,90*

2. Smashbox Crystalized Gloss Angeles Ya Heal Me?, Smashbox, R$ 129*

3. Intense Brilho Labial, o Boticário, R$ 27,90*

4. M·A·C Galactic Lipglass New Galaxy, Beleza na web, R$ 78,90*

*Preços consultados em agosto de 2019. Sujeitos a alteração.

