O verão brasileiro definitivamente não é para os fracos! Com altas e temperaturas e previsão de vir ainda mais calor por aí, para sobreviver ao calorão é preciso seguir algumas dicas infalíveis!

E quem tem cabelão sofre ainda mais. Além de se hidratar muito e passar protetor solar, uma ótima solução para essa época do ano é investir nos coques. O penteado, além de elegante, deixa qualquer visual mais fresquinho e ainda é fácil de fazer!

Sendo assim, confira 10 penteados com coque para te ajudar a driblar o calor:

Para reproduzir este penteado não há grandes segredos. Basta prender o coque com grampos bem no topo da cabeça, quanto mais alto mais bonito! E não estique muito, a ideia é fazer um coque despojado e cheinho. Para finalizar, deixe uma mecha de cabelo na frente para cada lado, criando um acabamento delicado.

Nada mais despojado e chique ao mesmo tempo do que o meio coque! O visual com ele fica extremamente moderno e ainda tem a vantagem de ser superfácil de fazer. Basta pegar uma grande mecha do topo da cabeça, unindo um pouco de cada lateral, e prender bem no topo da cabeça. E a regra é fugir do certinho! Deixe o coque num estilo “podrinho” e sem prender muito forte.

O lenço nos cabelos foi uma das grandes tendências dos últimos meses e segue firme e forte! Além de deixar o look chique, é extremamente versátil. Para reproduzi-lo, basta fazer o coque casual e prender com grampos ou um elástico da cor do cabelo. Finalize com um belo lenço amarrado ao redor dele!

Para este penteado é preciso de um pouco mais de habilidade com as mãos, mas o resultado é digno de uma festa! Para quem já sabe fazer trança embutida fica fácil. Comece fazendo uma trança embutida pela franja e vá puxando para a lateral do cabelo, em um só lado. Quando estiver bem comprida, prenda a pontinha com um elástico. Depois é só fazer um coque, puxando a trança junto de forma que a ponta dela fique para dentro do coque. Ele deve ser bem no topo da cabeça e bem “gordinho”, use grampos para prender. Com as mãos, ajeite a trança e deixe ela um pouco soltinha, puxando com as pontas dos dedos. Está pronto!

O coque estilo ‘Sininho’ (ou Tinkerbell) é inspirado na famosa personagem de Peter Pan. Ele consiste em um coque bem amarrado e firme, puxando todo o cabelo para trás, mas também fica ótimo em quem tem franja. Um truque é usar um acessório próprio para coques, que tem formato de rosquinha e deixa um furo no meio. O visual fica bem elegante!

Engana-se quem pensa que o coque é um penteado muito informal. Algumas de suas variações, como o coque baixo, formam looks perfeitos para ocasiões especiais. Para criar esse efeito, basta incrementar o coque com algumas trancinhas ou até formatos mais elaborados usando spray fixador. Uma make bem feita também pode transformar o look!

Apenas do nome, o coque bagunçado exige um cuidado ao ser feito. O bagunçado é feito propositalmente e, para conseguir esse efeito, você pode usar as pontas dos dedos para puxar, delicadamente, alguns fios para baixo.

Mais um penteado digno de festa, e até de noivas! Você pode optar por uma trança simples ou embutida, que se enrola em torno do coque. Neste caso, o coque precisa ser bem soltinho, e vale usar bastante spray fixador para conseguir um efeito chiquérrimo.

Esse é um modelo bem moderninho e descolado! Fica perfeito para todos os tipos de cabelo e dá ao visual um ar divertido e fashionista. Basta dividir o cabelo ao meio e fazer um coque de cada lado, preso bem no topo da cabeça. Você pode optar por deixar um pouco de cabelo solto, como no meio coque, ou prender todo o cabelo para cima.

Para finalizar, um modelo bem sofisticado e perfeito para o verão! Para fazer uma trança invertida que acaba em coque é preciso seguir alguns passos. Primeiro abaixe a cabeça e jogue todo o cabelo para frente. Pegue uma mexa média perto da nunca e faça a trança embutida (uma trança normal, mas que puxa mechas das laterais). Quando estiver quase chegando no topo da cabeça, prenda com um elástico para que fique firme. Depois é só puxar um coque casual, prendendo a ponta da trança dentro do coque. Ajeite o penteado para ficar com um ar de desarrumado bonito. Se quiser, também pode fazer duas tranças, dividindo o cabelo ao meio.

