Morena convicta por longos anos, a cantora Selena Gomez, 25 anos, surpreendeu a todos ao aparecer no American Music Awards 2017 com os fios loiros. O tom foi batizado de Nirvana Blonde pela própria colorista que tingiu seus fios, Riawna Capri, do salão Nine Zero One, na Califórnia (EUA).

Em seu perfil no Instagram, a expert deixa claro que a inspiração da cor é totalmente anos 1990. O nome do tom foi inspirado na cor dos fios de Kurt Cobain, vocalista do Nirvana e ícone da década. Assim como o novo cabelo de Selena, o de Kurt era claro com as raízes escuras.

No Nirvana Blonde, as raízes são escuras, mas esfumaçadas com tons de castanho claro, fazendo uma transição natural para o loiro. O loiro escolhido por Riawna tem um tom pastel que se mantém por todo o comprimento dos fios depois da raíz.