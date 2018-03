3 mudanças capilares das leitoras de CLAUDIA para você se inspirar

Quem nunca ficou com uma vontade enorme de mudar o estilo do cabelo? Talvez mudar o tom, o corte, dar aquela renovada no visual para começar com o pé direito uma nova fase da vida?

Toda edição, CLAUDIA ajuda alguma leitora especial para encarar esta transformação capilar. As mulheres, além de serem muito corajosas, são postas nas mãos dos melhores profissionais de beleza para passar por uma experiência que enaltece a beleza que já existia em cada uma.

Confira os resultados e se inspire para encarar a sua mudança capilar.

Corte acima dos ombros

A proposta para a transformação do cabelo da leitora Jaqueline Gonçalves, 31 anos, foi dar vida aos seus cachos que sofreram tanto com muitos anos de progressiva e, agora, passavam pela transição capilar.

A dica para trazer o brilho de volta as suas madeixas, segundo o cabeleireiro Rodrigo Cinta, do Studio W Iguatemi, em São Paulo, foi ” (…) um corte mais curto e desfiado no topo da cabeça, levando mais textura a essa área”.

Para finalizar, Rodrigo complementou o corte com algumas luzes curly lights, técnica para iluminar sem deixar traços evidentes que podem, também, ser um truque para fios ondulados. “Achava difícil lidar com os meus cachos. Eles se formam cada dia de uma maneira. O novo corte trouxe praticidade. E descobri vários jeitos de estilizar os meu fios”, concluí a designer Jaqueline.

Designer Jaqueline Gonçalves participante do “Desafio da Leitora”

Corte médio em camadas

Já para a advogada Rita de Cássia Martire, 50 anos, sua nova vida pedia um novo cabelo. A leitora vai se mudar para a praia e, para isso, precisava de um cabelo que acompanhava as ondas do mar e um visual prático como a vida praiana.

Para dar volume e destaque para as maçãs do rosto, a escolha do cabeleireiro Rodrigo Cintra foi o corte médio, repicado em camadas da altura das orelhas para baixo. A franja da leitora que já existia foi repaginada para um visual mais moderno e curto que pode ser uma inspiração para o seu cabelo também.

“Amei o look, porque é muito prático. Agora é só arrumar a franja e secar com jeitinho para os fios ganharem movimento”, afirma Rita.

Advogada Rita de Cássia Martire participante do “Desafio da Leitora”

Estilo bob médio

Passar uma boa impressão sempre foi importante para a psicóloga Karen Ottani, 45 anos. A leitora trabalha com coaching de imagem e quis passar pelo desafio para inspirar os seus clientes.

O cabeleireiro Rodrigo decidiu por um corte bem moderno. “Para dar mais volume e evidenciar o rosto de Karen, optei pelo estilo bob médio com leve desfiado na parte da frente.”, afirma o profissional.

Este é um estilo de cabelo ideal para quem quer ficar linda sem fazer muita coisa. O corte curto carrega leveza ao rosto e não precisa de muito para ficar bonito para o dia-a-dia. “O ‘Desafio’ caiu como uma luva. A sensação de amar o que se vê no espelho é indescritível”, declara Karen.

Psicóloga Karen Ottani participante do “Desafio da Leitora”

