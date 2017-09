Fim do inverno: como recuperar os fios para a primavera

Quem disse que é só o verão que danifica os fios? De verdade, se você quer ter cabelo saudável e brilhante, precisa cuidar dele o ano inteiro. Depois da temporada de clima seco, alta concentração de poluentes no ar e temperaturas mais baixas – sem falar da água quente do banho e do uso recorrente do secador – seus fios precisam de recuperação para brilhar na estação das flores. Saiba como cuidar dele corretamente.

Menos frizz, mais pontas duplas

Segundo a terapeuta capilar Joelma Moraes, da Esmell Leblon, no Rio de Janeiro, durante o inverno os cabelos sofrem menos com o frizz, mas há consequências. “Eles ficam mais ‘assentados’ porque o clima seco retira a umidade natural dos fios, deixando-os mais ressecados e dando a impressão de estarem mais lisos. Por outro lado, as pontas ficam ultra ressecadas”, alerta ela. E isso significa que ela provavelmente vão precisar de atenção extra. Silicone selante em casos leves, corte nos mais severos.

Fios pesados

Para piorar, no inverno, a gente tende a lavar menos os fios, o que propicia o acúmulo de poluição e resíduos no couro cabeludo. Isso não pode acontecer! A limpeza capilar deve ser, se possível, diária.

Vale ressaltar que é sempre melhor evitar a água muito quente. “Banhos de temperatura muito alta vão ressecar ainda mais as pontas e deixar o couro ainda mais oleoso”, fala a hair stylist Anne Trentin, do Jacques Janine Fashion Mall, do Rio de Janeiro. “A água quente abre os poros e estimula a oleosidade”, afirma ela.

No dia a dia, Anne indica lavar e recuperar o brilho dos fios com produtos a base de macadâmia, coco e argan, que são hidratantes. “O leave-in auxilia em manter os fios hidratados ao longo do dia. Porém, não indico que seja usado diariamente em fios oleosos”, diz.

Secador na medida

Outro truque importante para que os cabelos se recuperem mais rápido é dar um tempo no secador. “O uso diário do secador contribui muito para o ressecamento extremo da fibra. Reduza o uso para até três vezes na semana”, fala Anne. E sempre depois de proteger os fios com protetor térmico, ok? Em tempo: chapinha e babyliss chegam a temperaturas muito mais altas e, por isso, danificam ainda mais os fios. Por isso, reserve esses dois acessórios térmicos apenas para dias de penteados especiais.