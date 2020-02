Hidrate seus cabelos durante o sono

À noite os fios absorvem mais as

substâncias hidratantes

Foto: Getty Images

Chega de usar a desculpa da falta de tempo para não cuidar dos cabelos. Graças a recém-lançados produtos, você pode cuidar dos fios enquanto descansa. “Os novos hidratantes para uso noturno recuperam a maciez e o brilho das mechas. São perfeitos para quem não consegue fazer o tratamento durante o dia”, diz o especialista Marcos Coraza, do Gilberto Cabeleireiros.

Além disso, eles facilitam – e muito! – o estica-e-puxa da escova ao acordar. Alguns hidratantes noturnos têm na fórmula substâncias que combatem o frizz e o efeito armado, deixando os cabelos lisos por mais tempo.

Veja os hidratantes noturnos disponíveis no mercado

Importante: somente os cremes específicos são feitos para o uso prolongado. Ou seja: nada de passar aquele hidratante comum que está no banheiro antes de ir para a cama! “O resultado é catastrófico, principalmente para quem tem cabelos oleosos”, diz Coraza.

Mas como isso funciona?

>> Nas farmácias e lojas de cosméticos, o hidratante noturno pode ser encontrado em forma de creme (que deve ser enxaguado ao acordar) ou como leave-in (não precisa ser retirado na manhã seguinte).

>> Antes de ir para a cama, aplique o creme noturno mecha a mecha. O produto seca rápido e não mancha o travesseiro. Como possui fórmula mais leve, também não aumenta a oleosidade.

>> Se você optou pelo creme hidratante, lave a cabeça normalmente quando acordar. E se passou o leave-in, vá direto para a escova.

>> Inicie o processo de alisamento. Primeiro, desembarace com pente ou escova retangular e, em seguida, use a escova redonda para modelar os fios. “Depois, finalize a escovação com um reparador de pontas com proteção solar”, recomenda Pedro Paulo Marques, do Pedro Paulo Cabeleireiros.

Atenção!

Não aplique o produto na raiz, somente no comprimento e pontas.