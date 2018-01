Fallayage: nova técnica de coloração vai conquistar as castanhas

Você já deve ter ouvido falar na ballayage, mas conhece a fallayage? A técnica ganhou popularidade em 2017 por conferir naturalidade ao visual. As luzes são feitas à mão livre e, frequentemente, as cores escolhidas puxam para o dourado. A ideia é aquecer o próprio tom do cabelo, em variações como castanho-avermelhado, castanho dourado e até acobreado.

O uso do procedimento valoriza, especialmente, as morenas. Mas, é claro, isso não impede que as loiras também apostem na ideia. Prefira investir nos tons manteiga, areia e até o sweet mango.