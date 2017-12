Sweet mango: o tom do momento para trazer alegria aos fios

Em tempos de fios arco-íris – azuis, lilases e rosados – atire o primeiro pincel quem não tem uma vontadezinha secreta de experimentar um tom diferente do loiro-castanho iluminado de sempre.

A boa notícia é que isso é possível sem ficar ousado demais – ou infantil – e as famosas estão aí para não nos deixarem mentir.

A cor da vez é o Sweet Mango – isso mesmo, manga doce!. Apesar de alaranjado, não é tão forte como o tangerina, o que a faz o cabelo transitar entre uma nuance natural e o clima de fantasia.

Perfeito para as loiras

E se você acredita que as loiras se divertem mais, inclusive na hora de passear pelas cores fantasias de cabelo, acertou! “É uma tática prática, jovial e divertida das loiras variarem o tom dourado e comum”, diz Felix.

Sim, é muito mais simples desfilar por aí com essa nuance com fundo cobre com cara de diversão de verão se você tem fios loiros ou com mechas.

Basta aplicar um tonalizante damasco em fios loiros ou com luzes. “Dá para conquistar a cor dessa forma: usando uma coloração temporária e sem amônia para chegar no tom alaranjado da manga. Como ela tem um fundo cobre, fica bem natural ao ser misturado às mechas douradas”, fala o colorista Felix Maidana, do Jacques Janine Rio Sul, no Rio de Janeiro.

Se for tonalizante apenas sem descolorir, dá pouco trabalho para cuidar! “O tonalizante não danifica os fios como a tinta. Em cerca de um mês, a cor vai desbotando até a tonalidade loira anterior”, assegura o expert. O prazo varia de acordo com a quantidade de lavagens, mas geralmente em três ou quatro semanas você voltará a ser como era antes!