Emma Stone surge com os fios loiros e surpreende fãs

São tempos de mudança para a ruiva mais querida do cinema, ou melhor, a mais nova loira de Hollywood. A atriz Emma Stone surpreendeu a todos nesta terça-feira (08), ao surgir com um visual completamente diferente do que estamos acostumados.

A mudança no visual da atriz vem após muitos anos permanecendo com o mesmo tom característico de ruivo acobreado, que lhe rendeu uma marca visual registrada em todos os editoriais de beleza.

Emma decidiu apostar em um loiro bastante natural, apesar de claro, além de investir em um dos cortes mais queridinhos das antenadas em praticidade e modernidade: o long bob.

Ao contrário do que muitos imaginam, Emma é naturalmente loira e possui os fios claros e bastante finos. A atriz só veio a entender que fazia parte do time das ruivas quando precisou tingir os fios de vermelho para viver a personagem Jules, na comédia adolescente SuperBad, de 2007.

Recentemente, ela surgiu com visual bastante misterioso na divulgação do novo filme do diretor grego Yorgos Lanthimos, o longa Pobres Criaturas.

Emma será Bella Baxter, uma jovem misteriosa e bastante ingênua, que possui como uma de suas principais características os cabelos longos e escuros, totalmente diferente das personagens que Emma interpretou nos últimos anos. Confira o trailer completo:

Sendo loira, ruiva ou morena misteriosa, a certeza é de que Emma é uma inspiração para quem quer mudar radicalmente o visual.