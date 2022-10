Penteados com trança passo a passo: 3 opções fáceis de fazer

Atualizado em 6 out 2022, 12h07 - Publicado em 7 out 2022, 08h29

Os penteados com tranças estão entre os favoritos de quem gosta de estilizar os fios, seja para deixar o visual do dia a dia mais charmoso, ou para dar aquele “up” em um evento especial. E, acredite, não é preciso muita habilidade para apostar neles! Abaixo, você aprende o passo a passo de três opções práticas e fáceis de fazer.

Semi-preso com tranças duplas

Passo a passo: depois de lavar e secar o cabelo, separe duas mechas frontais (uma de cada lado) e faça uma trança em cada. Prenda com um elástico fino da cor dos seus fios. Solte os gomos puxando delicadamente. Passe as tranças para o lado oposto da cabeça e prenda com grampos invisíveis.

Coque alto com trança

Passo a passo: prenda os cabelos em um rabo de cavalo alto. Separe uma mecha na parte de cima e faça uma trança comum. Enrole a parte não trançada no cabelo em um coque e segure no lugar com grampo. Enrole o coque com a trança e fixe com grampo invisível para dar acabamento.

Rabo de cavalo com trança embutida

Passo a passo: comece enrolando o comprimento com modelador de cachos. Separe a metade do topo do cabelo e faça uma trança embutida. Prenda com elástico da cor dos fios. Junte com o restante do cabelo em um rabo de cavalo alto. Caso queira, arremate com uma fita ou presilha.