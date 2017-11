Os melhores cortes para quem tem cabelo grosso

Cada tipo de cabelo necessita de cuidados próprios para a especifidade do fio e, claro, um corte que ajude a valorizá-los. No caso do cabelo grosso não é diferente. Há cortes especiais que ajudam a dar leveza e movimento aos fios espessos, além de truques que são boas saídas para realçar o rosto.

Franjas em camadas

Típico dos anos 1960, o cabelo médio com franjas em camadas igual ao da apresentadora Alexa Chung, 34 anos, e pouco volumosas é ótimo para quem procura um corte que transpareça leveza.

Franjas retas

Outra opção para as franjas é aplicar o corte reto aos fios. Elas ficam excelente em cabelos longos, como o da atriz Sofia Vergara, 45 anos. Os fios retilíneos na altura da testa ajudam a emoldurar o rosto.

Além disso, a franja curta e reta em contraste com os demais fios longos ajudam a realçar o cabelo comprido.

Degradê frontal

Outra opção de corte para cabelos longos é o corte em degradê em torno do rosto, como o da atriz Cindy Crawford, 51 anos. Os fios repicados a partir da altura do queixo trazem movimento aos fios e deixam o semblante de quem os usa menos pesado.

Corte médio reto

No estilo long bob, o corte médio reto é um cabelo que traz modernidade ao visual. Uma dica para deixá-lo despojado é partir do cabelo lateralmente, conferindo volume capilar e valorização do corte mediano – como fez a atriz e cantora Selena Gomez, 25 anos.