5 cortes de cabelo que são a cara da primavera

As temperaturas já começaram a subir para a chegada da primavera. Então, que tal apostar em uma novo corte de cabelo para receber a estação mais florida do ano?

Separamos algumas escolhas de famosas para lhe inspirar! Quem sabe um deles não foi feito para a sua temporada de primavera-verão?

Kate Middleton

Vamos combinar, a Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, tem um cabelo poderoso! O corte na altura dos ombros e repicado nas pontas em camadas ajuda a dar leveza ao rosto. Vale estilizar com spray de sal ou usar babyliss e spray fixador.

Beyoncé

Liso com volume na raiz é um clássico. Os fios lisos e compridos funcionam para quem tem o rosto comprido desde que com volume na raiz. O truque serve para não alongar demais a face. Vale caprichar na chapinha (com protetor térmico, é lógico) e no spray de brilho.

Jessica Alba

A grávida do momento escolheu um corte médio com textura polida. Ele fica lindo com ondas que você consegue naturalmente no dia seguinte da escova ou borrifando spray de praia antes de fazer um babyliss médio.

Bella Hadid

A modelo que está em todos os desfiles internacionais tem um corte chanel, acima da altura do ombro, com ondas cheias de volume. O corte só não é indicado para quem tem rosto redondo, ok? Pois destaca as bochecas. Se tiver fios finos, ganhe movimento usando mousse, o finalizador que promete voltar com tudo com essa releitura dos anos 80.

Rihanna

Se você tem os fios cacheados, essa pode ser a sua inspiração. O corte shaggy bob, de Rihanna, é feito em camadas, o que faz as mechas ao redor da linha do maxilar ganharem volume, equilibrando o rosto. Vale finalizar os cachos com babyliss, mas você também consegue esse efeito amassando com um modelador em gel ou em creme (se tiver fios fios, prefira um em spray para garantir definição).