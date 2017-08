Empodere seus cachos: 5 cortes incríveis para seu cabelo

Se você acha que só existem cortes estilosos para cabelos lisos, está enganada! A era dos cachos valorizados já começou, e nós separamos 5 cortes maravilhosos para você se inspirar e ficar linda.

Pixie Moderno

Ideal para caracóis mais abertos. A característica principal deste corte são as mechas em comprimentos diferentes, o que dá movimento e aumenta as possibilidades de finalização.

“Espalhe o equivalente a uma moeda de pomada ou cera nas mãos e distribua nos fios secos”, ensina o cabeleireiro João Bosco, do Salão 1838, em São Paulo.

Leia mais: 3 passos para cuidar dos cabelos cacheados coloridos

Longo Volumoso

O segredo deste corte são as várias camadas. “O que garante o volume e a definição dos cachos mais apertados é o repicado, principalmente até os ombros, com franja na altura do queixo”, explica o cabeleireiro Sandro Cassolari, de São Paulo.

Aplique um leave-in com o cabelo ainda molhado e seque com difusor.

Wavy Bob

De estilo retrô, este long bob (comprimento abaixo dos ombros) valoriza fios ondulados e cacheados. A franja superlonga pede volume e boa fixação.

“Aplique uma bola de musse em todo o cabelo, amasse com as mãos e deixe secar naturalmente”, ensina a cabeleireira Lucy Cossenzo, do Square By Romeu Felipe, em São Paulo.

Leia mais: L.O.C: a técnica de modelar os cachos em três etapas

Chanel Repicado

A versão com um lado mais curto que o outro e nuca bem exposta é sensual e moderna. “O melhor finalizador para este efeito bagunçadinho e despretensioso é o spray de água do mar”.

“Aplique em todo o cabelo e seque com o difusor para garantir a ondulação”, ensina João Bosco.

Curtíssimo

Prático e charmoso, o pixie clássico, com o cabelo bem curto e batidinho na nuca, é a solução para quem quer tirar toda a química de uma vez e recuperar o formato original dos fios.

“Solte alguns cachos com um pente fino e crie textura aplicando gel modelador somente em algumas pontas”, sugere Lucy Cossenzo.

Leia mais: 10 penteados de dia a dia para cabelos cacheados e crespos