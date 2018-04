4 cortes de cabelo para dar menos volume aos fios

“O segredo é misturar o repicado com o desfiado, desconectando os fios”, conta Ulisses SJ, do Eron Araújo Creative Salon, sobre diminuir o volume dos cabelos. Os longos e médios tendem a armar menos. “O mix de dois ou três tons aproximados de luzes evita o efeito blocado, que pesa no visual”, ensina Marco Antônio de Biaggi, do M.G Hair Design.

Comprimento longo

Quanto mais longos os fios forem, menor a probabilidade deles armarem. Por isso, para fugir daquele cabelão volumoso, procure manter seu cabelo no mínimo em um comprimento médio, como a atriz Camila Queiroz, ou talvez abuse das madeixas longas e vibrantes adotadas pela modelo Lily Aldridge.

Aplicação de luzes

O truque de fazer diversas mechas com tons que complementam a cor do seu cabelo pode ser outra forma de evitar a impressão de fios espessos. A cantora Adele adotou essa técnica e você pode ser a próxima.

Com franja

O repicado dos fios da Glória Pires ajudou a atriz a ter uma aparência de cabelos com menos volume. Além disso, a franja trouxe um aspecto mais suave e moderno ao seu rosto.

