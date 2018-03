Blending in naturally darkest brown hair into pink and Rose gold tones using @pravana #pravana @olaplex #olaplex #hair #haircolor #color #pinkhair #rosegoldhair #rosegold #pink by #mizzchoi bangs n styling by @salsalhair #salsalhair #artsdistrict #dtlaartsdistrict #dtla

A post shared by Cherin Choi (@mizzchoi) on Dec 9, 2017 at 10:50am PST