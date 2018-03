Alerta de tendência: cabelo efeito arco-íris

Mudar o tom do cabelo pode ir muito além das tradicionais cores, como o preto, o castanho ou o loiro. O cabelo com efeito de arco-íris, por exemplo, explora as tantas possibilidades de combinações entre as tonalidades mais vibrantes e alegres, como o azul, rosa e verde. Dá para fazer no cabelo todo ou em apenas algumas mechas.

A dica para tingir seus fios com cores intensas é descolorir o cabelo com um especialista em tintura e passar pelo processo de transição de cor um cabeleireiro.

Inspire-se:

Escondidinho

Não quer cair com tudo nas cores coloridas? Não tem problema!

Encontre um cantinho do seu cabelo para pintar que fique coberto pelos seus fios que não serão tingidos.

Só as mechas

Da mesma forma que as californianas são feitas, mesclando os fios do cabelo natural com um tonalidade mais clara, o truque é alterar as cores do arco-íris para dar vida ao tom do seu cabelo.

Padrão de cores

Se você não gosta de todas as cores do arco-íris, prefira aderir a tendência escolhendo apenas aquelas que se complementam e que são do seu gosto. Tons azulados ou rosados são ótimos para fazer penteados degradês.

Arco-íris inteiro

Quem nunca quis ser uma rock-star na vida? Esta é a chance de se jogar e abusar das cores no seu cabelo inteiro sem medo de ser feliz!

