Como copiar o cabelo de Giovanna Antonelli em “Segundo Sol”

A atriz Giovanna Antonelli, 42 anos, chamou a atenção do público com o seu novo visual para a sua personagem Luzia na novela “Segundo Sol”, da Rede Globo.

Com um corte na altura dos ombros e com uma base reta, a atriz está dando o que falar com o seu novo cabelo loiro baunilha.

Segundo o cabeleireiro Thiago Lino, do salão Imagem Beauty, o visual da celebridade têm o nome de Blunt Cut e pode ficar perfeito para peles morenas.

Para copiar o cabelo da atriz, o profissional recomenda que você “deixe o fundo esfumado e a frente mais clara para iluminar o rosto, deixando as pontas com tonalidades mais claras.”

Outra dica valiosa para garantir um resultado igual a da Giovanna é “manter o tom da raiz natural, esfumando o começo dos fios com um tonalizante da mesma cor que o cabelo original (raiz).”

O próximo passo é criar “mechas louras baunilha no comprimento de todo o cabelo”, adquirindo um efeito ombre hair.

Para completar, o cabeleireiro reforça as inúmeras formas que o corte pode adquirir no dia a dia.”Este corte permite vários tipos de finalizações, tanto com mousse para um aspecto mais natural até finalizar com um baby liss largo para ondas mais definidas. Ele também pode ser usado liso com a ajuda da chapinha e um protetor térmico.”

