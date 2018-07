Cortes de cabelo que nunca saem de moda

Escolher um novo corte de cabelo pode não ser uma tarefa fácil, mas apostar nos clássicos é sempre uma boa opção. A hairstylist Lucy Cossenzo, do salão Romeu Felipe, em São Paulo, conta quais são os cortes que nunca saem de moda.

Confira:

CHANEL COM FRANJA

O chanel é um dos cortes mais pedidos nos salões, seja no formato clássico na altura da bochecha ou no assimétrico. “Eternizado por Coco Chanel nos anos 20, esse corte é sinônimo de elegância. Ele sofreu algumas reformulações como as pontas – o que originou o ‘chanel de bico’, mas sempre com a mesma estrutura: base reta, acima da altura dos ombros, as pontas maiores que a parte de trás”, diz Lucy.

LONGO COM CAMADAS

O corte em camadas é uma opção moderna que valoriza o comprimento e dá mais movimento aos fios longos. “É uma boa opção para quem não quer cortar as madeixas e prefere os fios abaixo do ombro”, comenta a hairstylist.

JOÃOZINHO

O modelo é prático e ousado, ótimo para mulheres de atitude. Pode ser usado em cabelos lisos ou cacheados. “É o curtinho mais famoso e foi por muitos anos um tabu para as brasileiras, mas com a evolução dos parâmetros de beleza feminina, o corte tem tido mais aceitação”, comenta Lucy.

MÉDIO COM FRANJA

As franjas nunca saem de moda e o comprimento vai da escolha de cada pessoa. “Ela renova o corte e pode mudar o visual completamente, seja o modelo diagonal, comprida ou mais curta. É uma boa aposta em qualquer época do ano.” A hairstylist comenta que é necessário levar em conta redemoinhos, textura do fio e estilo de vida para ostentar um franjão.

