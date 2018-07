5 opções de franja para você copiar já!

No jogo das tendências todos saem ganhando. E se tem um estilo que veio para ficar é a franja. Por conta da variedade, é possível escolher a versão que mais favorece as suas características e formato do rosto e inovar o visual em qualquer idade.

Elas são responsáveis por trazer leveza e jovialidade ao look. De olho na telinha e na telona, separamos quatro opções para você copiar já. O cabeleireiro Ulisses SJ entrega os detalhes.

Confira:

1. Franja abaixo da sobrancelha

“Esse é um dos modelos de franja mais adotados, com os fios pouco abaixo da sobrancelha. Os fios são retos e volumosos, com as laterais mais alongadas, na melhor versão de Brigitte Bardot. Esse estilo ajuda a dar uma afinada no rosto e combina com donas de fios lisos e moderadamente ondulados. Por ser uma franja mais compridinha, a manutenção pode ser feita uma vez por mês.”

2. Franja assimétrica

“As baby bangs costumam ser eleitas para as mais ousadas e fashionistas e vem ganhando bastante adeptas. Apesar de lembrar aquela franja da época da infância, esse modelo é bastante atual e moderno. O corte é feito bem acima da sobrancelha, praticamente no final da testa. Nesse caso, ela é totalmente assimétrica e desconectada, mas quem preferir pode ainda optar pela versão reta levemente desfiada. Atenção apenas para quem tem o rosto muito arredondado ou longo para não evidenciar ainda mais os traços. E a manutenção deve ser feita a cada 15 dias para manter o comprimento. Indicado para fios lisos ou sutilmente ondulados.”

3. Franja curtinha

“Mais uma versão contemporânea: franja curta desconectada acima das sobrancelhas, que pode ser usada também jogada de lado. Esse estilo reforça uma identidade cheio de atitude. Também dá para estilizar com pomada e caprichar no look bagunçadinho. O corte deve ser atualizado a cada 15 dias.”

… A post shared by Nanda Costa (@nandacostareal) on Jul 9, 2018 at 5:54pm PDT

4. Franja desfiada

Cate Blanchett

“A versão cortininha também é bastante concorrida. A franja é desfiada em camadas em que a parte menor fica na altura dos olhos e uma das formas de usar é no meio, criando uma espécie de fenda. Também indicada para fios lisos e levemente ondulados. A manutenção pode ser feita em um espaço maior de tempo, de 20 a 30 dias.”

Lou is 🔥🔥🔥 Repost @oceans8movie A post shared by Catherine Elise Blanchett (@cate.blanchett) on Jun 7, 2018 at 6:13pm PDT

5. Franja longa

“Esse é um modelo de franja longa que combina com todas as texturas, inclusive as cacheadas, por ficar na altura da boca ou do queixo. É mais usual em cabelos longos com camadas. Dá para usar dividido ao meio e jogada de lado. Com o cabelo preso, essa parte evidencia bem o penteado, deixando-o mais charmoso.”

