O coque baixo é a marca de Meghan Markle, a Duquesa de Sussex. O penteado, além de minimalista, não é nada difícil de copiar em casa. Ele incrementa seu visual para arrasar na reunião de trabalho, nos momentos de lazer, nas festas chiques…

Aqui vão alguns estilos para se inspirar:

Requintado

O tipo clássico e muito arrumado está mais moderno – perdeu o topete e ganhou risca lateral. Para que os fios fiquem bem coladinhos à cabeça, o cabeleireiro Evandro Ângelo, de São Paulo, recomenda aplicar um gel de fixação leve e pentear. “Prenda-os em um coque firme, deixando as pontas para fora”, ensina ele.

Detalhado

Um simples rabo de cavalo ganha bossa se for finalizado com um mecha de cabelo torcida em vez do elástico comum. “Comece o penteado prendendo os fios em uma das laterais“, recomenda Evandro. “Fixe essa parte com grampos e deixe o restante solto.”

Quase molhado

Quem não gosta do look com efeito encharcado pode embarcar nessa tendência de forma mais sutil. Divida o cabelo ao meio e aplique uma pomada em spray somente até a altura das orelhas (o restante dos fios ficam secos). Prenda com um elástico fino. “Para cobri-lo, deixe uma mecha de fora e enrole. A pontinha deve ser escondida com um grampo dentro do penteado.”

Nó transado

O diferencial deste look é o torcidinho lateral, que substitui o topete clássico. Comece por ele, prendendo-o de forma bem firme na altura das orelhas. Com o restante da mecha, faça uma trança, deixando alguns fios delicadamente soltos. Arremate com um coque baixo, em um dos lados, como se desse um nó.

Truque sofisticado

Este penteado parece supercomplexo, mas não é. Exige apenas uma escova com textura. Para obtê-la, aplique musse antes de secar o cabelo. “Depois, torça duas mechas laterais e prenda com um grampo no centro, onde elas se encontram”, ensina Evandro. Repita com as mechas logo abaixo, mantendo o restante em um rabo despojado.

Imagem real

Estilo preferido da duquesa de Sussex, Meghan Markle, tem como principal característica o ar de feito em casa. O segredo é deixar duas mechinhas soltas na frente, com uma pequena risca ao meio, onde se inicia um discreto volume. O coque é baixo e central, com aspecto desalinhado.

