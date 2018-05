Cabelo de Meghan Markle está entre os mais pedidos nos salões de beleza

A uma semana de subir ao altar com seu amado, o príncipe Harry, 33 anos, Meghan Markle, 36 anos, não está dando o que falar só pelo casamento, que acontece dia 19 de maio. A recente transformação no visual da atriz é um assunto que tem agitado a internet.

Dona de fios naturalmente escuros, Meghan adotou mechas tão discretas quanto ela: um tom de marrom levemente avermelhado para iluminar o visual. “Mechas acobreadas iluminam o rosto da pessoa e dão um tom sofisticado ao visual”, explica o cabeleireiro Raul Retuci, do salão Pedro Galdi, em São Paulo. Aliás, esse é o objetivo das mechas: “realçar bochechas, afinar ou destacar pontos do rosto”, completa o profissional.

Por não exigir uma mudança radical, esse tipo de mudança é uma ótima aposta, principalmente para a temporada de outono/inverno, quando boa parte das mulheres prefere manter os fios longos. “Por isso a coloração é uma boa pedida no inverno, por renovar e esquentar o visual”, comenta Raul, que diz que a escolha da nuance é feita sempre de acordo com o tom de pele da cliente.

Outro ponto bastante positivo é o aumento no intervalo dos retoques da cor. Mas isso, claro, exige que a progressão da cor ao longo do fio seja bem trabalhada, criando um degradê discreto da raiz às pontas. Ou seja, evite grandes contrastes, com raiz escura e pontas muito claras, que podem deixar o visual datado.

