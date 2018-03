Castanho caramelizado: o tom que aquece o seu visual

O castanho caramelizado tem sido escolha frequente nos salões para as mulheres que desejam levantar o visual e iluminar os fios, mas sem mudanças radicais. A referência ao doce caramelo não é à toa: a cor promete deixar o castanho do cabelo com um aspecto mais “queimado” e levemente mais claro que a cor natural.

No inverno, essa opção sempre é a mais pedida. Porém, a técnica não fica igual para todos os tons de cabelo. No castanho mais claro, a coloração chega perto do loiro. Já no castanho escuro ou até preto, o tom caramelo fica mais nítido. Quer aderir? Confira nossas inspirações e converse com seu cabeleireiro para tingir da forma mais segura possível.