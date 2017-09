Burgundy: tendência de coloração para quem quer radicalizar

Faz tempo que o vermelho vem subindo à cabeça das mulheres, nas passarelas, nas séries, novelas e nas ruas. E o tom que anda causando nos últimos tempos é o Burgundy, um vermelho mais fechando, quase vinho.

“Existem diferentes tons de burgundy: desde o mais aberto até o mais fechado, tudo depende do estilo que você quer adotar”, fala Dany Monteiro, especialista em colorimetria do Espaço Bella, no Rio de Janeiro.

Do vinho ao violeta

Os tons podem ser aplicados de diversas formas: fazendo mechas pontuais, tonalizando fios castanhos ou até adotando na cabeça toda.

“Para quem tem cabelo escuro e quer dar uma nuance sem descolorir, dá para usar a cor com um tonalizante no cabelo todo”, diz Dany. “Agora, se você é mais ousada, pode investir em mechas, simular um ombré hair nos tons de vermelho, vinho e violeta, chegando até ao alaranjado. O melhor é que a raiz pode se manter natural, para não haver a necessidade de retocar todo mês.”

Qual tom escolher

Mulheres de pele bem clara ficam bem com tons alaranjados. “As morenas e negras ficam melhor com vinho e violeta, mas nada impede de você brincar com as nuances”, fala Dany. O ideal é respeitar seu estilo! “Sugiro que cabelos longos tenham sempre um efeito iluminado com mechas, para que o look não fique pesado.”

Cuidados diários

Adotar fios vermelhos dá trabalho extra. “Você vai precisar hidratar com produtos específicos para fios coloridos e, a cada 15 dias, fazer uma matização para que a cor não desbote”, finaliza a especialista em colorimetria.