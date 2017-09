Cream Soda: conheça o loiro do momento em Los Angeles

Sunnie Brook, cabeleireira da cidade americana, descreveu a nova tonalidade como mais dourada e contou ao Refinery 29 como é versátil. “É quente, rica e pode ser adaptado para loiras e morenas. Além disso, ela também cria uma espécie de brilho ao redor do rosto”, explica.

O segredo para um Cream Soda verdadeiramente bonito, salienta Brook, está no equilíbrio entre os tons. “As mechas mais iluminadas deixam o cabelo com tom mais cremoso, ao passo que as luzes mais escuras (que puxam para o marrom) balanceiam a cor”, finaliza a cabeleireira.

Veja algumas inspirações: