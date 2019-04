9 cortes de cabelo para sair do comum

Mudar radicalmente o visual pode parecer assustador, mas, na realidade, significa um novo começo, dando mais autoestima e vivacidade às madeixas. A mudança fica ainda melhor quando se opta por um corte diferente, que se destaca e chama a atenção das pessoas ao redor.

Para quem está a fim de inovar e sair do comum, a visagista e educadora técnica da Taiff/Proart, Rouze Barbosa, e a hairstylist e maquiadora do Armando Bessa Beauty Lounge, Thamirys Oliveira, separaram 9 cortes perfeitos e super na moda. Confira:

Curto e franja reta/geométrica

Tyra Banks

“Este corte de cabelo alinha um degradê com franja marcada, deixando a nuca livre. Com desconexão em todo o degradê para um caimento em geometria, as madeixas ficam muito mais leves. O look moderno é indicado para mulheres com rostos ovais e mais alongados e é perfeito para a mulher moderna, além de dar um ar futurista.” – Rouze Barbosa

Pixie Cut

O corte, popularmente conhecido como ‘Joãozinho’, é versátil e prático, dando ares de liberdade e atitude. “O curto não limita, a pessoa pode deixar com um visual mais bagunçado para o dia a dia ou, para uma ocasião especial, escovar a franja e bagunçar a parte de trás”, explica Thamirys Oliveira.

Corte Pageboy

“Esta releitura é uma ótima tendência para as mulheres que estão passando por transição capilar – retirando progressiva ou alisamento. O cabelo cacheado está em alta e é super moderno. Aos rostos arredondados, ovais e retangulares, cabelos retos e bem repicados marcam os cachos com formas alongadas; para cabelos com volume, vale desfiar as madeixas para dar leveza; para os cabelos com pouco volume, vale usar produtos especiais para firmar volume ou até um difusor”, explica Rouze Barbosa.

Sidecut

Moderno e descolado, o corte com as laterais da cabeça raspadas é ousado, porém combina com todos os tipos de cabelo. “Nos lisos, a produção fica mais discreta, já os cabelos volumosos ou cacheados, destacam a parte raspada, tornando o estilo ainda mais marcante”, explica Thamirys. Famosas como Rihanna e Miley Cyrus já utilizaram o corte.

Buzz Cut

Esse corte é tendência para a mulher que não quer ter trabalho com as madeixas. Rouze diz que deve ser passada a máquina em todo o cabelo no número 3 ou 4, mas reforça que é importante analisar o formato do rosto para ter harmonia. “Para uma descoloração, vale avaliar o tom de pele para identificar o tom de clareamento”, completa.

Blunt Cut

“Corte mais reto, cria um visual com formato mais definido e com ar ‘clean’, sendo indicado tanto para fios mais longos quanto com os mais curtos”, explica Thamirys.

Mide Fade

Esse corte é perfeito para as mulheres que desejam um visual moderno com esfumado em degradê e combina com rostos alongados, quadrados e ovais. “O degradê da nuca até às laterais com a máquina com variações em altura até o topo dá alongamento na parte superior com muita leveza e desconexão”, explica Rouze. “Para criar uma leitura moderna, pode descolorir o cabelo até o tom o mais claro possível, neutralizar o fundo amarelo e manter uma máscara com pigmentos semanal, para não perder o platinado. Use também uma pomada para efeito topete.”

Curly Lob

“Opção para quem mantém os cachos, o corte tem comprimento mediano, normalmente um pouco acima dos ombros, proporcionando volume e definição aos fios cacheados”, afirma Thamirys.

Undercut

Este corte é super moderno e consiste em um disfarce na nuca com máquina com pente 2 até a altura da linha da boca. “Permite um design em geometria para todo estilo e criação”, conta Rouze. “Para as madeixas longas a modernidade deste look versifica para quem quem usar um cabelo com rabo de cavalo com estilo moderno. Também é indicado para quem tem muito cabelo e quer deixá-los mais leve.”

