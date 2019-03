6 cores de ombré hair para quem quer um visual iluminado

Tendência forte do verão, mas também perfeito em outras estações, o ombré hair é o pedido certo para quem quer inovar e sair do básico. Versátil, o visual cai bem tanto para quem prefere um look mais discreto, quanto quem gosta de brincar com as cores.

Confira a seguir uma seleção de estilos e tons variados e, quem sabe, encontre o que mais combina com você!

Ombré natural

A técnica ideal para quem deseja uma mudança sutil, esse estilo de ombré mescla tons similares à coloração original, criando um efeito iluminado e, como diz o próprio nome, perfeitamente natural.

Ombré loiro

O mais popular dos ombrés veio para desmistificar a ideia de há um problema em deixar a raiz mais escura. Ótimo para as loiras, essa técnica também cai bem em morenas que desejam experimentar um segundo tom sem precisar descolorir todo o cabelo.

Underlayer

Quer tentar uma cor mais vibrante, mas não tem certeza se ela fica bem em você? Com o underlayer, apenas as mechas da região da nuca são pintadas, permitindo uma mudança não tão radical. Assim, você pode testar quantas cores quiser até encontrar aquela para chamar de sua.

Dip-dye

Essa é para aquelas que querem uma mudança divertida e não têm medo de ousar. Uma evolução do underlayer, o dip-dye usa as cores fantasias para criar um visual moderno e descontraído.

Dois tons

Esgotou a quantidade de cores do dip-dye? Que tal acrescentar mais um tom na brincadeira? As possibilidades de combinações são infinitas!

Ombré Illusion

Combinando cores de tonalidades próximas, a técnica cria um belo degradê e passa a impressão de que o cabelo está naturalmente clareando nas pontas.

