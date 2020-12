12 penteados fáceis para arrasar na ceia de Natal

O Natal deste ano será totalmente diferente dos anteriores, e muitas famílias precisarão ser criativas na celebração – e isso também funciona para quem desanimou de montar um look incrível com um um belo penteado.

Apesar do ano difícil, é importante não deixar o espírito natalino se perder. Se você é do time que estava em dúvida do que fazer no cabelo no dia 25 de dezembro, trouxemos aqui 10 opções de penteados para cabelos lisos, crespos e cacheados para te inspirar e combinar com o seu look e arrasar na ceia de Natal.

Tranças

Simples e rápidas, podem ser feitas com o cabelo preso ou solto. Além de dar um ar romântico, é muito elegante e fácil de fazer.

Solto

O cabelo solto tem muitas variedades e possibilidades, e você pode se surpreender com o resultado. Com criatividade, você poderá deixar o cabelo solto mais mais interessante, podendo colocar presilhas ou pensar em formas para a composição.

Meio preso meio solto

Esse tipo de penteado funciona também para quem está em transição capilar, porque ajuda a disfarçar as duas texturas. Pode ser feito de várias formas também, com presilhas, elásticos de cabelos e outros acessórios.

Coques e rabos de cavalo

