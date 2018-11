Cabelos: 10 tendências de cores para 2019

View this post on Instagram

Got that silver shadow melt ☀️☀️balayage and color with @wellahair and style with @love_kevin_murphy . . . . . #saxonhair #austin #atx #austinhair #atxhair #austinsalon #atxsalon #austinhairstylist #atxhairstylist #balayage #goldenbalayage #balayageandpainted #austinstyle #balayagebliss #balayageinspo #wellapassionistas #subtlebalayage #strawberryblonde #austinlife #blondebalayage #honeyblonde #blondebeauty #loosewaves #beachywaves #acl#bumbleandbumble #nofilter @behindthechair_com @thehairmobb @thehospii @mastersofbalayage