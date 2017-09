15 cortes de cabelo curto para mudar de visual já!

Às vezes, nada mais refrescante para a autoestima do que um bom corte de cabelo — melhor ainda se chegar para radicalizar. A mudança é capaz de acender o visual e tirar a rotina de beleza do lugar comum. Se está com vontade de passar a tesoura nos fios, inspire-se nessa seleção de curtinhos incríveis:

Chanel repicado com franja lateral discreta

Cacheado com volume na franja

Franja longa com lateral levemente raspada

Repicado com franja alongada

Pixie com franja curta

Cacheado com volume no topo e nuca livre

Fios bem curtos com franja lateral na altura dos olhos

Pixie sem franja

Curto assimétrico com um lado levemente mais longo

Topete com volume e laterais raspadas

Fios curtos e assimétricos com franja

Chanel assimétrico com a frente levemente mais longa

Curto desconectado com franja longuíssima

Pixie rente com as laterais raspadas

Curto com volume e pontas repicadas