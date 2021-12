Rodrigo Cintra lista as principais tendência de cabelos para 2022

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Os dias quentes estão por vir e nada melhor do que refrescar o visual apostando no que há de novidade para os cabelos em 2022. Para este próximo ano, os fios mais curtos e repicados são a principal tendência, saindo um pouco dos longos e com corte mais reto. Quer entrar nessa onda?

Antes de mais nada, é importante levar em consideração a textura natural das suas madeixas e o seu gosto pessoal. De nada adianta estar com o corte do momento se você não curtir. Então, antes de decidir, pesquise referências e converse com o seu cabeleireiro para definir a melhor forma de se adaptar às novidades. Se preferir, você pode fazer a transição de corte e de cor aos poucos para poder se acostumar e não estranhar. Separei 6 referências que vão bombar. Vem ver:

Cabelos curtos

Pixie, long bob ou Chanel aparecem em muitas semanas de moda e eis o motivo: eles são cortes democráticos, que servem para todas as texturas e com poucas adaptações, também combinam com todos os formatos de rosto.

Shaggy

Ele mesmo, mas agora com um ar mais moderno nessa temporada. O corte ainda segue a sua versão repicada, porém com mechas mais largas, afinando menos no comprimento, além disso a textura natural com ondas e cachos com mais movimento também serão uma grande aposta.

Cabelos coloridos

Vimos nas semanas de moda e nos red carpets a ascensão dos tons de fantasia. Mas atenção, nada de cor uniforme, a ideia aqui é criar um visual com um degradê, com a raiz aparente com pelo menos 2 cm de espessura.

Franja Bardot

Inspirada no visual icônico da atriz francesa Brigitte Bardot, essa franja tem um efeito cortininha, com o centro mais curto e as extremidades alongadas, criado um contorno no rosto, apesar de ficar muito bem em diversas texturas de fios, os lisos e ondulados terão mais facilidade para se adaptar a este modelo. É importante se atentar aos redemoinhos que podem atrapalhar o corte e a espessura da franja, que não pode ser muito grossa, para não acabar desfalcando outras partes da cabeça.

Mais brilho

O efeito glossy nos fios também é uma grande aposta. As madeixas com visual reluzente e saudáveis podem ser conquistadas por meio de colorações ou mechas finas que refletem a luz causando este efeito, ou com produtos como óleos reparadores e spray de brilho, que potencializam a ação.

Volume anos 1990

Inspirado nas top models dos anos 1990, o efeito volumoso com corte clássico fará a cabeça da mulherada em 2022. Apesar de não ser necessário um corte, para aderir essa tendência você precisa ter os fios em comprimento médio ou longo, do contrário, pode não conseguir o efeito desejado. Em tempo: você pode estilizar o baby hair na testa e laterais para um look mais moderninho.

