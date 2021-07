Previsão astrológica desta sexta-feira (30)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Lua passa a transitar em Touro, tornando você mais propensa a não arriscar, ter os pés no chão, não trocar o certo pelo incerto. Uma grande armadilha caso surja uma oportunidade que peça para você fazer sua parte, confiar, seguir os sinais.

