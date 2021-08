Previsão astrológica deste domingo (18)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A Lua em Escorpião nos faz refletir sobre o papel dos ciclos na vida, da tão temida morte, sobre confiar, trair a si mesma e aos demais. A decepção nada mais é do que a vida mostrando que você colocou expectativas sobre pessoas que não deveria. Evite sofrer: mude isso. Combinado?

*Por Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br