Horóscopo do dia

Alerta! Possíveis brigas (desnecessárias) à vista. A Lua encontra Vênus e Marte em Virgem tornando o dia propício para criticar e apontar defeitos nas pessoas. Trabalhe sua tolerância e aceitação sobre aquilo que você não tem controle.

*Por Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br