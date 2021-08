Susan Miller revela como a Lua nova deste domingo (8) afetará seu signo

A Lua nova em Leão deste domingo (8) será potencializada por conta do Portal de Leão, considerado uma das datas mais sortudas do ano, que acontece no mesmo dia. Fique atenta e preparada, porque tudo acontecerá nesta data.

Aproveite o momento para sonhar alto, mas sem deixar a cautela de lado. Lembre-se: ao contrário de uma Lua Cheia, que transmite sua mensagem e termina as coisas rapidamente, a Lua Nova estabelecerá uma longa tendência, com duração de seis meses ou mais.

Susan Miller analisa como todos os signos do zodíaco serão impactados pelos fenômenos:

Áries

A Lua Nova em Leão, de 8 de agosto, trará dificuldades para um relacionamento amoroso para você, ariana. Você pode sentir que as coisas não estão indo na direção certa e pode exigir muito esforço para colocar seu relacionamento de volta nos trilhos.

Problemas com dinheiro podem surgir e ser a raiz do problema. Fique atenta aos seus gastos, pois despesas inesperadas podem surgir. Sua família será mais compreensiva do que nunca nesse período. Mas fique otimista, porque as coisas podem mudar para melhor mais cedo do que você pensa. O responsável por esse milagre será o Portal de Leão.

Touro

Fique atenta! Conversas familiares, que podem envolver questões residenciais ou imobiliárias, virão à tona na Lua Nova em Leão. Esse evento geralmente traz oportunidades, mas a Lua Nova é complicada e apresentará uma série de reviravoltas inesperadas para você consertar antes de alcançar seu objetivo.

Desta vez, Urano trará assuntos que você não espera e a deixará temporariamente fora de controle. Levará algum tempo para encontrar uma resposta, mas você é uma alma paciente e entende que as mudanças podem levar tempo. Então, leve as coisas de forma lenta e constante para ganhar a corrida no final.

Gêmeos

Com a Lua nova em Leão, você terá uma forte pista de que algo não está indo bem dois dias antes. Tenha cuidado com o que você concorda contratualmente, com a pressão de Saturno, espera-se que você cumpra suas promessas legais mais tarde ou sofrerá penalidades.

No entanto, não perca a esperança. O obstáculo que você encontrar será completamente inesperado e pode prejudicar todo o projeto, negócio, lançamento ou empreendimento. Se você está trabalhando em um contrato ou em uma negociação, adie até para o final do mês. Nos próximos dias, tenha fé que você encontrará a resposta e não tenha pressa.

Câncer

Nesses últimos dias parece que você tem contado com o dinheiro, mas vive um aspecto difícil entre Urano e o Sol, em 6 de agosto, seguido pela Lua Nova estressante, em 8 de agosto. Esse é um aviso para ser cautelosa financeiramente. Verifique as suposições e não tome nada como garantido.

Apesar disso, o planeta Júpiter pode ajudá-la de maneiras incríveis. O que quer que aconteça nesse período de tensão será amenizado pela Lua cheia, em 22 de agosto.

Leão

Nos meses de aniversário das leoninas, a comoção planetária será desencadeada primeiro por um aspecto difícil entre o Sol e Urano em 6 de agosto e inflada ainda mais pela Lua nova em Leão, 8 de agosto. Este não é um período fácil, então prepare-se para uma reviravolta na carreira ou uma confusão no trabalho. O Sol, sua estrela regente, estará perto de Urano, o que pode desencadear um obstáculo inesperado e frustrante.

Use suas palavras com cuidado e faça escolhas conservadoras. Não é hora de correr riscos e é melhor ser suave e compreensiva nesse momento. Durante todo o mês, foque na sua saúde, pois os outros dependerão de você.

Virgem

Você pode querer viajar, mas com os planetas brigando na Lua nova em Leão, em 8 de agosto, seria melhor ficar perto de casa. Além disso, parece que seu trabalho estará especialmente atribulado, então, se você sair da cidade, terá o dobro do trabalho quando retornar. Lembre-se de encontrar maneiras de descansar, virginiana, cuide-se.

Suas amizades são muito importantes, mas parece que uma amiga próxima estará passando por uma fase difícil e você precisará ajudá-la. Você tem sorte de ter Marte em Virgem, pois o planeta lhe dará presença e a capacidade de ser persuasiva.

É possível ainda que você seja surpreendida com alguma questão no relacionamento ou no que diz respeito à sua imagem pessoal e profissional. Fique atenta!

Libra

Agosto é o mês para se divertir com os amigos. A Lua nova em Leão poderia facilmente gerar uma enxurrada de convites para visitar amigos em suas casas de férias ou para se encontrar em jantares especiais. Porém, estamos enfrentando ainda uma pandemia, o que pede responsabilidade. Invista em passeios ao ar livre e com poucas pessoas.

O problema é que o período traz vários planetas “mal-humorados”. Urano estará em um ângulo difícil em relação ao Sol e à Lua nova, sugerindo que algo o impedirá de fazer tantos acordos com os amigos quanto esperava. O dinheiro parece ser uma preocupação para você, então procure fechar o zíper de sua carteira por enquanto, fique atenta!

Escorpião

Especialmente após a Lua nova, você deve ficar focada no trabalho. Além disso, Saturno se opõe diretamente ao Sol, sugerindo que você terá preocupações por conta da chegada de um membro da família. As coisas podem ficar complicadas nas duas direções, trabalhando e, ao mesmo tempo, ajudando o familiar.

O clima de domingo já vai dar uma ideia do que a semana reserva para você, escorpiana. Portanto, embora seu status esteja em alta profissionalmente neste mês, parece que há pessoas ao seu redor que precisarão de sua atenção.

Sagitário

Agosto está sendo crucial para sua carreira. Marte viajou até o topo do seu mapa astral e continuará a iluminar sua vida até 14 de setembro. O desfile está chegando à sua porta, querida sagitariana. Prepare-se, você será a líder.

Logo após o aparecimento da Lua nova em 8 de agosto, novos projetos e obrigações atuais para concluir as coisas podem te deixar preocupada. O momento deve deixar seus nervos à flor da pele e das pessoas ao seu redor também, por isso preste atenção nesses conflitos.

Capricórnio

Você pode começar a ver um problema financeiro surgir repentinamente no fim desta semana. Em dois dias, ele assumirá mais forma devido à Lua nova em 8 de agosto. Nos dias e nas semanas seguintes, as finanças estarão em sua mente.

Urano estará em um ângulo muito difícil em relação ao Sol e à Lua em trânsito de sua quinta casa, a de amor e filhos. Pode ser um bom momento para começar um projeto criativo, que ajudará no orçamento e a conseguir mais dinheiro para cobrir gastos extras.

Aquário

Planos realizados após a Lua Nova, 8 de agosto, serão mais complicados de realizar, pois obstáculos inesperados surgirão. Urano, seu governante, agirá e desafiará o Sol e a Lua Nova, enquanto Saturno se opõe diretamente ao Sol. Você percebe que não está recebendo cooperação de ninguém em sua vida, apenas pressão para realizar e entregar.

As mudanças estarão presentes em todos os aspectos, mas se mantenha firme. Você poderá ter notícias muito boas em cerca de duas semanas, então faça o seu melhor para agradar aos outros que dependem de você.

Peixes

Essa lua nova será a Lua nova mais importante do ano para cuidar bem de sua saúde. Verifique com médicos, incluindo seu clínico geral, seu oftalmologista e dentista. Lembre-se de fazer sua mamografia e outros exames de rotina. Ela também dará um gás no seu animo para as atividades físicas.

Além disso, sua vida profissional também será afetada pelo fenômeno, você provavelmente ficará extremamente ocupada no trabalho, envolvendo projetos que precisam ser concluídos e enviados com rapidez. Mas mantenha a calma que tudo se resolverá.