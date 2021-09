Horóscopo do dia

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Lua encontra Mercúrio e Vênus transitando em Libra. Resultado: sentimentos, pensamentos, comunicação buscando vibrar no amor (ao menos tentando, né?). Essa postura traz uma armadilha: para que tudo ou todos fiquem bem, você pode acabar se deixando de lado. A verdadeira paz não é construída a partir da anulação de ninguém.

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br