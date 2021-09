Horóscopo do dia

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Como está sua alimentação? Os astros alertam para cuidar dos seus hábitos. Pode ser que você sinta necessidade de pegar leve no dia de hoje. Faça isso. Beba mais água e em vez da bolacha recheada que tal uma fruta? Seu intestino vai agradecer…

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br