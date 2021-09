Horóscopo do dia

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Alerta dos astros: se prepare, pois sua capacidade de perceber onde estão acontecendo os erros que a impedem de ter mais resultados vai estar afinadíssima. Você tende a agir de forma certeira. O dia está propício para colocar os pingos nos is. Aproveite.

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br