Horóscopo do dia

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Recado dos astros: não deixe para última hora o que pode ser feito antes. Muitas vezes, esse é o motivo do estresse que tira sua paz – e que poderia ser completamente evitado. Não queira abraçar o mundo… Peça ajuda, delegue, se organize e faça antes do prazo. Resultado: alívio, alegria e leveza. Topa o desafio?

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br