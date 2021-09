Horóscopo do dia

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Pendências do passado podem fazer você carregar mágoas, e a configuração astrológica de hoje pode lembrar você disso. Quer saber por que sua vida está como está? Olhe para o passado. Quer saber como será seu futuro? Olhe para o presente. O hoje é resultado do que se passou. Coloque pontos finais no que está em aberto. Desapegue e siga em frente. Topa?

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br