Horoscopo do dia

Alerta dos astros: Mercúrio, planeta regente de Gêmeos e Virgem, passa a transitar em Libra, e isso influenciará em nossa maneira de nos comunicarmos. Que tal se expressar de forma mais amorosa, amistosa e justa? Você pode notar que vai querer olhar o outro lado da situação antes de tomar uma decisão.

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br