Horóscopo do dia

Dia em que a Lua passa a transitar em um dos signos mais sensíveis de todos: Câncer. Você que é deste signo sabe o quanto é difícil, pois sente o que os demais sentem, acaba extravasando através do choro. Por isso, muito alerta à energia dos ambientes e pessoas (em especial aquelas que você tem algum laço afetivo). Esteja alerta.

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br