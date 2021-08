Horóscopo do dia

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Lua passando a transitar em Touro alerta para a teimosia. Insistir no que está dando sinais de que precisa ser mudado, naquilo que não te faz feliz ou não tem futuro, só irá fazer você sofrer ainda mais. Não aceite migalhas. Você merece mais. Aceita?

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br