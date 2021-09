Horóscopo do dia

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Lua passa a transitar em Gêmeos, incentivando a sair, fazer algum curso sobre um tema que tenha curiosidade, encontrar pessoas e conversar. Você pode perceber que hoje suas ideias ficarão mais claras depois de falar. Escolha uma pessoa de confiança e converse com ela. Combinado?

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br